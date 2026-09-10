США требуют от партнеров по НАТО содействия для ликвидации МУС

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер на закрытой встрече с послами альянса в июле потребовал от союзников выйти из Римского статута, тем самым отказавшись от участия в Международном уголовном суде (МУС).

Как сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов, США пытаются привлечь союзников к кампании по «систематическому развалу» суда.

Собеседники издания утверждают, что в конце своей речи Уитэкер заявил, что США «будут внимательно следить за тем, кто из стран оказал поддержку». Кроме того, миссия США разослала другим делегациям письмо, в котором призвала «проанализировать исходящую от суда угрозу». Союзники США должны публично осудить МУС за превышение полномочий и прекратить свою финансовую поддержку, говорится в письме.

По данным Politico, Нидерланды и Франция выступили в защиту МУС. Ситуация вокруг суда осложняет и без того непростые отношения США с Европой, отмечает издание.

18 августа пресс-служба Госдепа США распространила заявление госсекретаря Марко Рубио, в котором говорится о введении санкций против председателя МУС Томоко Аканэ и старшего прокурора инстанции Абдулая Сейе. Нынешняя американская администрация уже несколько раз вводила санкции в отношении суда. Американское правительство обвинило МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. Указ позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против причастных к расследованиям в отношении граждан США или граждан их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей.

Источник: ТАСС