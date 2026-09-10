Скандал в Medera Hospital: пожилая женщина утверждает, что врач прооперировал ей не ту ногу - ВИДЕО

Жительница города Шеки, 71-летняя Довлет Абдуллаева, обратилась на «горячую линию» Baku TV, заявив, что столкнулась с проблемами после операции в Medera Hospital.

По утверждению жалобщицы, врач по имени Гюркан прооперировал ей правую ногу вместо левой. Довлет Абдуллаева рассказала, что уже много лет страдает от проблем с ногами, а после последней операции у нее возникли различные осложнения со здоровьем.

«Я мучаюсь уже 20 лет. Мне делали операции: одной ноги - восемь раз, другой - шесть. Пусть придет и посмотрит, калекой меня оставили», — отметила она.

В связи с этим в Medera Hospital сообщили, что Довлет Алыгулу гызы Абдуллаева перенесла операции в связи с переломом левой бедренной кости 2 декабря 2022 года и 28 февраля 2023 года.

Согласно заявлению клиники, позднее Довлет Абдуллаева вместе с мужем была приглашена в медучреждение, где состоялся консилиум с участием руководства и специалистов. Сообщается, что травматолог Агшын Мамедов осмотрел пациентку и назначил ей двухмесячный курс лечения.

В клинике отметили, что по завершении лечения пациентке предложили вновь обратиться в медучреждение для проведения операции на бесплатной основе. Согласно информации, Довлет Абдуллаева согласилась с этим и вернулась в район.

В Medera Hospital также заявили, что после того, как Довлет Абдуллаева и ее супруг покинули клинику, они направили необоснованные жалобы в различные государственные структуры.

Отметим, что, хотя семья Абдуллаевых утверждала, что оперировавший ее врач по имени Гюркан уехал в Турцию и больше не вернется, противоположная сторона никак не прокомментировала данное заявление.

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