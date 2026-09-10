Представлена программа второго этапа вступительных экзаменов в вузы на 2027 год

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) представил программы второго этапа вступительных экзаменов в высшие учебные заведения на 2027 год на азербайджанском и русском языках.

Как сообщает 1news.az, на приемных экзаменах 2027 года будет применена модель экзамена 2026 года.

Ознакомиться с программами второго этапа вступительных экзаменов в вузы для азербайджанского и русского секторов можно по ссылкам, предоставленным ГЭЦ.

Так, в тестовые блоки войдут 22 закрытых типа заданий, 5 открытых типов (с кодируемым ответом, на выбор, расчет и установление соответствия), а также 3 открытых задания с письменным ответом (для I группы специальностей - по предметам математика, физика, химия и информатика). Одно задание по математике будет связано с доказательством.

Во II группе специальностей (по математике), во II и III группах (по географии), в IV группе (по физике, химии, биологии) будут использоваться по 3 открытых задания с письменным ответом на основе ситуации; в III группе (по предметам азербайджанский язык и литература, русский язык и литература) - на основе текста; а во II и III группах (по истории) - на основе источника.