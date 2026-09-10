Спустя полвека: полиция Флориды установила личность убийцы двух сестер - ФОТО

В штате Флорида, США, полиция нашла подозреваемого в расправе над двумя сестрами спустя 53 года.

Об этом сообщает People.

Останки 18-летней Маргерит Дженкинс и 16-летней Мэри Дженкинс нашли в лесу 3 мая 1973 года. Они были жестоко избиты. Кроме того, у них были огнестрельные ранения.

Сестры приехали во Флориду отдыхать. Полицейским было известно, что 2 мая их видели голосующими на дороге. Больше они ничего раскрыть не смогли. Старшая сестра девушек рассказала, что пыталась вместе с матерью вести собственное расследование, но оно также не дало результатов.

Прорыв произошел в 2018 году. Тогда аналитики Департамента правоохранительных органов Флориды (FDLE) получили дополнительные маркеры из мужского ДНК-профиля, выделенного из пятна крови на одежде одной из жертв. В 2023 году им удалось разработать более полный профиль, а через три года установить подозреваемого.

Преступником оказался Дэвид Аллен Снайдер. В 1972–1974 годах он жил неподалеку от места, где нашли девушек. Однако в 2008 году его не стало, и он так и не предстал перед судом.