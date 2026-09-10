Рютте: Это не миссия НАТО

НАТО не проводит собственных операций по разминированию Ормузского пролива, однако внимательно следит за ситуацией.

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во время визита в Берлин.

По его словам, происходящее не относится к территории НАТО, однако страны альянса координируют свои действия. Рютте отметил важную роль французско-британской инициативы, а также участие Латвии, Литвы и других стран, которые помогают с разминированием, не подвергая опасности своих военнослужащих. Работы проводятся в сотрудничестве с США. При этом Рютте подчеркнул, что это не является миссией НАТО.

Источник: ТАСС