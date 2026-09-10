Хуситы заявили о массовой сдаче в плен
Член Политбюро йеменского движения хуситов Ansar Allah Мохаммед аль-Бухайти заявил о массовой сдаче в плен сил, поддерживающих международно признанное правительство Йемена, на фоне резкого обострения боевых действий на западном побережье страны.
Об этом он написал в своей соцсети Х.
По его словам, в Хайсе, Аль-Мухе, Хохе, Таизе и Джоуфе в плен якобы сдались колонны военнослужащих саудовской армии и её союзников. Кроме того, как утверждает аль-Бухайти, три бригады передали хуситам вооружение и военную технику.
الله أكبر ⚡
شاهد أكبر عملية أسر في تاريخ الحروب الحديثة،طوابير وصفوف الأسرى من الجيش السعودي ومرتزقته في حيس والمخا والخوخة وتعز والجوف
ثلاثة ألوية بكامل سلاحها وعتادها الخفيف والثقيل استسلمت للجيش اليمني اللهم لك الحمد 🔥💥@kwnn_yemen pic.twitter.com/1huRwSUs8N — محمد البخيتي Mohammed Al-Bukhaiti (@moo0sai) September 10, 2026
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