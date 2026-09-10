Хуситы взяли аль-Муху

Хуситы установили контроль над йеменским портовым городом аль-Муха, получив дополнительный рычаг давления на Баб-эль-Мандебский пролив — южный выход из Красного моря и один из ключевых мировых судоходных маршрутов.

Об этом пишет Reuters.

Хуситы вступили в конфликт на стороне Ирана, атаковав Израиль 28 марта. При этом до июля они в основном сохраняли затишье, после чего объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, а в сентябре активизировали атаки на юг королевства. Саудовская Аравия стала больше полагаться на маршрут через Красное море после того, как конфликт с Ираном фактически перекрыл Ормузский пролив.

На этом фоне правительственные войска Йемена и их союзники передислоцируются на юг вдоль побережья Красного моря в направлении Дубаба, расположенного непосредственно у пролива напротив острова Перим. Контроль над Дубабом и островом имеет ключевое значение для удержания пролива.