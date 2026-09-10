В Азербайджане планируют построить приюты для бездомных животных

В Азербайджане в ближайшие годы планируется расширить инфраструктуру для содержания бездомных животных.

В стране будут построены новые приюты, а в уже действующие учреждения организуют прием животных с улиц.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на Day.Az, соответствующие меры предусмотрены Государственной программой по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2027–2032 годы, утвержденной распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Согласно документу, в период с 2027 по 2032 год в стране должны быть созданы новые приюты для бездомных животных. Одновременно предусмотрено налаживание приема таких животных в уже функционирующие приюты.

Координация работы в данном направлении будет возложена прежде всего на соответствующие органы местной исполнительной власти. Именно на местном уровне предстоит обеспечить реализацию предусмотренных программой мероприятий по созданию и организации работы приютов

К процессу также будут привлечены Агентство продовольственной безопасности Азербайджана, Министерство сельского хозяйства и Государственный комитет по градостроительству и архитектуре.

Таким образом, государственная программа предусматривает создание более системного подхода к вопросу бездомных животных. Речь идет не только о строительстве новых объектов, но и об использовании уже существующей инфраструктуры для приема животных.