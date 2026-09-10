На столичной дороге идут ремонтные работы, образовалась пробка

В Сураханском районе столицы, на улице Эльзара Юсубова, возле мечети «Гариб Ага», в связи с ремонтными работами ограничено движение транспорта.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД.

Отмечается, что в связи с этим водители, направляющиеся в сторону Зыхского шоссе, используют дорогу Ховсан (MİDA). В результате на дороге наблюдается транспортная загруженность как из-за ремонтных работ, так и из-за того, что некоторые водители выезжают на встречную полосу.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции принимают меры для устранения образовавшейся транспортной загруженности.