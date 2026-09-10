 Отца жениха арестовали из-за звучавшей на свадьбе песни | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Отца жениха арестовали из-за звучавшей на свадьбе песни

First News Media23:00 - 10 / 09 / 2026
Отца жениха арестовали из-за звучавшей на свадьбе песни

В Ширване произошел инцидент на свадьбе.

Как сообщает Lent.az, инцидент произошел в одном из банкетных залов города.

Причиной случившегося стало звучавшее на свадебном мероприятии музыкальное произведение криминального содержания.

В этот момент сотрудники полиции, находившиеся при исполнении и проходившие по улице, услышали музыку. Правоохранители вошли в банкетный зал и сделали замечание по поводу звучавшей композиции. Однако менее чем через минуту музыка снова заиграла.

Кроме того, 48-летний отец жениха не подчинился законному требованию полиции. В результате его задержали и доставили в отделение полиции, где в отношении него были составлены соответствующие протоколы.

По решению суда отец жениха был подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

Поделиться:
516

Актуально

Мнение

Перед лицом новых вызовов: как Азербайджан будет укреплять продовольственную ...

Спорт

Лига чемпионов: «Сабах» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4 - ОБНОВЛЕНО

Политика

Баку и Киев обсуждают трехстороннее сотрудничество с ООН в сфере разминирования

Политика

В Баку обсуждена повестка сотрудничества Азербайджана и ЕС

Общество

Руководство сети магазинов «Bantik» привлечено к ответственности - ЗАЯВЛЕНИЕ

Отца жениха арестовали из-за звучавшей на свадьбе песни

Лейла Алиева посетила школу для детей с особыми потребностями в Мадриде

В Наримановском районе жители пожаловались на опасный электропровод — ВИДЕО

Выбор редактора

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Новости для вас

Дождь прогнозируется в Азербайджане на воскресенье

В Баку пройдут ливни, в регионах ожидается град и снег

В Баку начали снос трех незаконных построек - ФОТО

Итоги гонки ALUFAR IRONMAN 70.3 BAKU - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Лига чемпионов: «Сабах» проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:4 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 00:57

Сегодня ночью Алжир закроет небо для самолетов ОАЭ

10 / 09 / 2026, 23:43

Руководство сети магазинов «Bantik» привлечено к ответственности - ЗАЯВЛЕНИЕ

10 / 09 / 2026, 23:20

Отца жениха арестовали из-за звучавшей на свадьбе песни

10 / 09 / 2026, 23:00

Reuters: Инфантино может рассчитывать на переизбрание

10 / 09 / 2026, 22:40

Лейла Алиева посетила школу для детей с особыми потребностями в Мадриде

10 / 09 / 2026, 22:21

В Иране заявили об ударе по американскому разведывательному дрону в Ормузе

10 / 09 / 2026, 22:00

Азербайджан принимает участие в Китайской международной инвестиционной и торговой ярмарке

10 / 09 / 2026, 21:40

В Наримановском районе жители пожаловались на опасный электропровод — ВИДЕО

10 / 09 / 2026, 21:20

На столичной дороге идут ремонтные работы, образовалась пробка

10 / 09 / 2026, 21:00

Перед лицом новых вызовов: как Азербайджан будет укреплять продовольственную безопасность

10 / 09 / 2026, 20:53

ВС России нанесли удар по Павлограду: 4 человека погибли, более 60 получили ранения

10 / 09 / 2026, 20:40

Азербайджанка получила высокую должность в США

10 / 09 / 2026, 20:20

Баку и Киев обсуждают трехстороннее сотрудничество с ООН в сфере разминирования

10 / 09 / 2026, 20:00

В Азербайджане подорожали эти продукты

10 / 09 / 2026, 19:45

Объявлены результаты выпускного экзамена, проведённого 6 сентября

10 / 09 / 2026, 19:30

В Имишли предотвратили брак несовершеннолетней с 31-летним мужчиной

10 / 09 / 2026, 19:15

Лукашенко: у нас страна превратилась в казино

10 / 09 / 2026, 19:00

Мать убитой в Турции 146 ударами ножниц азербайджанки требует сурового наказания для зятя

10 / 09 / 2026, 18:45

Брат и сестра из Азербайджана погибли в ДТП в России

10 / 09 / 2026, 18:30
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10