Отца жениха арестовали из-за звучавшей на свадьбе песни

В Ширване произошел инцидент на свадьбе.

Как сообщает Lent.az, инцидент произошел в одном из банкетных залов города.

Причиной случившегося стало звучавшее на свадебном мероприятии музыкальное произведение криминального содержания.

В этот момент сотрудники полиции, находившиеся при исполнении и проходившие по улице, услышали музыку. Правоохранители вошли в банкетный зал и сделали замечание по поводу звучавшей композиции. Однако менее чем через минуту музыка снова заиграла.

Кроме того, 48-летний отец жениха не подчинился законному требованию полиции. В результате его задержали и доставили в отделение полиции, где в отношении него были составлены соответствующие протоколы.

По решению суда отец жениха был подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.