Экс-сотрудница обвинила сеть магазинов Bantik в шантаже, владелица ответила на обвинения

На днях в социальных сетях распространилось эмоциональное обращение пользователя под никнеймом @aysulife. Девушка публично заявила, что столкнулась с шантажом со стороны своего бывшего работодателя - сети магазинов Bantik.

По словам экс-сотрудницы, поводом для конфликта стали ее видеоролики о внутренней работе сети. Девушка утверждает, что ушла из магазина из-за невыплаты положенных денег и нарушения ее прав, а теперь подвергается давлению.

«Вы знаете, что я снимала видео о магазине Bantik, однако каждое из них отражает правду, и сколько таких девушек, как я, которые работали и не смогли получить свои деньги... Bantik шантажирует меня судебным иском, хотя все, о чем я говорю, не является ложью... Молодая девушка, то есть я, заработала деньги своим трудом, мне их не выплатили, довели до нервного стресса и переживаний, и вдобавок ко всему этому меня шантажируют судом: мол, если в течение одного дня ты не удалишь видео из TikTok и не опровергнешь свои слова - то есть не скажешь, что говорила неправду, Bantik прав, а я просто хотела создать хаос, - мы подадим на тебя в суд. И я чувствую себя очень плохо, потому что мало того, что мои права нарушены и деньги отобраны, меня еще и шантажируют судом», - заявляет девушка в видео.

Чтобы обеспечить объективность и узнать позицию второй стороны, редакция 1news.az обратилась к владелице сети магазинов Bantik Лейле Азизаде.

Руководитель бизнеса подчеркнула, что эта ситуация является тяжелым стрессом для обеих участниц конфликта, однако все требования бывшей сотрудницы были полностью удовлетворены по закону.

«Эта ситуация для меня тоже стрессовая. Ситуация очень-очень неприятная, потому что и с той стороны девушка, и здесь девушка. То есть здесь нет какого-то холдинга, какой-то корпорации. И меня это эмоционально тоже очень сильно задевает. Ситуация какова: Айсу ханум у нас работала. Она считает, что по отношению к ней поступили несправедливо. Когда она ушла с работы, она получила зарплату, получила отпускные, то есть по закону, документально все было оформлено по закону. Потом она начала жаловаться на нас, что вы ущемили мои права, что вы мне должны дать бонусы. Мы ей твердили, что таковых нет», - рассказала Лейла ханум.

Предпринимательница отметила, что после увольнения экс-сотрудница последовательно обращалась в различные инстанции, где правоохранительные и контролирующие органы не выявили никаких нарушений со стороны руководства.

«Она заявила, что пожаловалась на меня в полицию, и после этого я сама пошла в отделение полиции. Я показала там документы, что официально рассчиталась с ней: вот ее заявление об уходе, вот ее зарплата, вот ее отпускные и все прочее. И там поняли, что все нормально... Потом она пожаловалась на меня в инспекцию труда. В отделении полиции я тоже об этом сказала: если есть жалоба, это гражданский вопрос, пусть идет и жалуется туда. И она пожаловалась туда. То есть я же не холдинг, чтобы законы гласили, что Лейла права, а ты не права. Там тоже увидели, что все правильно, все делается в рамках закона. Она поняла, что неправа», - пояснила Л.Азизаде.

Комментируя обвинения в шантаже, владелица Bantik разъяснила юридическую сторону вопроса. По ее словам, речь идет не о давлении, а о законном иске о защите чести и достоинства в ответ на распространение порочащей информации в интернете.

«Как отметила Лейла Азизаде, она в свою очередь ее не шантажировала: «я просто увидела это видео. Понимаете, в чем ситуация: она считает, что она права, а я считаю, что я права. Поэтому я обратилась в суд. Раз этот человек ищет справедливости, а я в данной ситуации не могу защитить себя, потому что человек выходит в социальные сети и говорит про меня гадости, я подала на нее в суд. Под словом «шантаж» она имеет в виду то, что ей пришло письмо из суда. Когда на человека подают в суд, ему отправляют претензионное письмо с уведомлением о том, что по такому-то поводу на него подают в суд. Никто ей не звонил, никто ей не писал, наш адвокат просто направил ей претензию о том, что мы обращаемся в суд по этому вопросу. Если ты хочешь справедливости, пусть закон решит, права ты или нет. И она снова выходит в социальные сети и заявляет, что я ее шантажирую. Ну с каких пор обращение в суд стало шантажом? Я ей не звонила, я ей не писала. Я подала в суд за то, что она меня клевещет».

Владелица бизнеса также поделилась воспоминаниями о том, как в прошлом лично помогла этой сотруднице остаться в коллективе, когда закрывался один из магазинов, выразив сожаление по поводу происходящего.

«Знаете, как мы познакомились с Айсу? Она работала у меня в магазине, и в один прекрасный день я вижу, что в офисе сидит девочка и плачет. Я подхожу и спрашиваю: «Почему девочка плачет?» Мне ответили, что наш магазин закрывается, а свободных мест для работы нет, и она плачет из-за того, что осталась без работы. Я подошла к ней, успокоила: «Айсу, не переживай, все будет хорошо. Если ты хочешь работать, я найду тебе место». Я тогда вернула ее на работу: мол, сиди и работай у нас. То, есть если я такой плохой человек, зачем я возвращала ее? Она говорит о каких-то деньгах, а я выплатила ей всё копейка в копейку. Ради чего все это? Чего она пытается добиться? Это эмоциональное зло и для нее, и для меня. Просто в силу своего возраста, опыта и стрессоустойчивости я переношу это более аккуратно - то есть я не плачу и не выхожу в соцсети. Травле сейчас подвергаюсь я, а не она. Учитывая, что мы работаем уже 9 лет, в любом коллективе кто-то когда-то останется недоволен».

Затронув другие негативные отзывы в сети, Лейла Азизаде подчеркнула, что открыта к диалогу и дорожит своей репутацией, но намерена добиваться справедливости исключительно законными методами.

«Есть еще один комментарий там от парня, который у нас работал. Будь я виновата, я бы позвала этого человека и сказала: «Слушай, я тебе недодала - вот ради бога твои деньги, ничего не пиши». В моих интересах поступать так, но они пишут другое. По закону я чиста, она меня клевещет. У нее на руках нет фактов. Каждый человек должен отвечать за свои слова. Если я не права, пусть закон меня накажет, а если она - то ее. Я тоже мама, у меня двое детей, я тоже пашу целыми днями».

Что ж, ситуация вызвала большой резонанс в сети, и мы постарались объективно донести позицию каждого участника. Спор уже вышел за рамки видеороликов и требует правовой оценки. Мы в свою очередь вернемся к этой теме и расскажем о том, чем завершится данное противостояние.