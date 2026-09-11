«Азеришыг» предупредил о плановых отключениях света в Баку и на Абшероне

В Баку и Абшеронcком районе возникнут локальные перебои в электроснабжении.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения будут введены на время ремонтных работ на объектах энергетичесой инфраструктуры.

Так, в Ясамальском районе Баку с 10:00 до 13:00 не будет света у некоторых абонентов на улицах Гасан бека Зардаби, Исмаила Талыблы, Умида Акперова и Васифа Алиева.

Плановые отключения с 09:30 до 17:00 также будут введены в поселке Ашагы Гюздек и жилом массиве Атъялы Абшеронского района, а также с 10:00 до 17:00 на улице Гасана Алиева в Хырдалане и Рафига Дуньямалыева в Масазыре, жилых массивах выше озера Джейранбатан и по обе стороны дороги Ени Сарай.

"После завершения проводимых работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - добавили в "Азеришыг".