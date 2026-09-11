Два судна подверглись атакам вблизи Омана

Два судна в районе побережья Омана были атакованы четырьмя неустановленными снарядами.

Как передает 1news.az, об этом сообщило Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«Сообщение об инциденте с участием двух судов в четырех морских милях к западу от Хасаба (Оман). Капитан судна сообщил, что видел, как четыре неустановленных снаряда попали в два неустановленных судна; на одном из них возник пожар, а состояние второго судна, находившегося в шести морских милях к северу от его позиции, неизвестно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту инцидента ведется расследование. Судам в регионе было рекомендовано соблюдать осторожность при прохождении данного участка и сообщать о любой подозрительной активности.