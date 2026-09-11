Вэнс призвал американцев не голосовать за «кучку сумасшедших» демократов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал сограждан на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре проголосовать за республиканцев, а не за "кучку сумасшедших" демократов.

"Не отдавайте эту страну кучке сумасшедших из-за того, что вы, быть может, не согласны с теми или иными нашими (республиканскими - прим. ТАСС) политическими решениями. Я не прошу соглашаться со мной во всем, я не прошу соглашаться с каждым шагом администрации. Но я прошу вас признать разницу между [республиканцами] и радикалами, признать достижения [администрации США] за последние 18 месяцев. Мы многое сделали и сможем сделать еще больше, если будем сражаться вместе", - сказал он, выступая в четверг в Далласе на национальном съезде правящей Республиканской партии, который проводится в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.

Вице-президент напомнил, что его друг и соратник, консервативный активист Чарли Кирк, убитый в сентябре 2025 года, выступал против любых войн. Тем самым Вэнс фактически признал, что военная операция США против Ирана расколола лагерь республиканцев, но призвал к сплоченности накануне выборов.

"Позвольте привести один пример. Чарли [Кирк] ненавидел войну, независимо от того, где она велась, - в Европе, в Африке, на Ближнем Востоке. Ему было все равно, он просто ненавидел войну, таковы были его взгляды. Конечно же, есть те, кому нравится, что мы делаем, и кому не нравится. Я здесь не для того, чтобы разбираться с разногласиями, которые были между Чарли и людьми, с которыми он не соглашался. Но я прошу вас поступить так, как поступал Чарли - не выплеснуть ребенка из ванной вместе с водой", - заключил вице-президент.

Источник: ТАСС