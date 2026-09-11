В Азербайджане будут пресекать незаконную уличную торговлю продуктами

В Азербайджане планируется усилить меры контроля для предотвращения незаконной уличной торговли продуктами питания.

Как сообщает 1news.az, соответствующие меры предусмотрены Государственной программой по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджанской Республике на 2027–2032 годы, утвержденной распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 10 сентября 2026 года.

В рамках программы на первом этапе будут разработаны предложения по совершенствованию действующих механизмов контроля за незаконной торговлей пищевой продукцией на улицах.

После этого предполагается создать систему совместного контроля с участием нескольких государственных структур. Координация мероприятия возложена на Министерство внутренних дел.

В реализации мер также будут участвовать Агентство продовольственной безопасности, Министерство экономики, местные органы исполнительной власти и другие соответствующие государственные учреждения.

Ожидается, что реализация этих мер позволит сократить количество случаев незаконной уличной торговли продуктами питания.

Мероприятия в данном направлении рассчитаны на период с 2028 по 2032 год.

Источник: Marja