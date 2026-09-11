В Шаруре при пожаре сгорели 1300 тюков сена и погибли 9 коров

В селе Ибадулла Шарурского района произошел пожар, в результате которого погибли девять голов крупного рогатого скота.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на APA, информация о возгорании поступила на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики.

По вызову на место были направлены сотрудники Шарурского районного государственного подразделения пожарной охраны.

Возгорание произошло в хозяйственных постройках, где хранились тюки сена. Пожарным удалось ликвидировать огонь и не допустить его распространения на прилегающую территорию.

В результате пожара полностью сгорели 1300 тюков сена, а также кровельные конструкции двух хозяйственных построек площадью 100 и 40 квадратных метров. Внутри построек погибли девять голов крупного рогатого скота.

Вместе с тем от огня удалось спасти 300 тюков сена, две хозяйственные постройки общей площадью 16 квадратных метров и жилой дом площадью 325 квадратных метров.