 Гражданин, подорвавшийся на мине в Агдере, выписан домой на амбулаторное лечение - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Гражданин, подорвавшийся на мине в Агдере, выписан домой на амбулаторное лечение - ОБНОВЛЕНО

Джамиля Суджадинова15:45 - Сегодня
Гражданин, подорвавшийся на мине в Агдере, выписан домой на амбулаторное лечение - ОБНОВЛЕНО

Гражданин 2005 года рождения 10 сентября около 21:00 был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи Тертерской центральной районной больницы.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) относительно состояния подорвавшегося на мине человека в Агдере.

Было отмечено, что пациенту, у которого диагностированы ушиб левого коленного сустава и открытые раны левого бедра, были оказаны необходимые медицинские услуги. Гражданин, состояние которого было оценено как удовлетворительное, был выписан домой на амбулаторное лечение.

11:24

В Агдеринском районе Азербайджана произошел подрыв на противопехотной мине, в результате которого пострадал мужчина.

Как сообщает 1news.az, инцидент произошел 10 сентября на территории села Паправенд, освобожденного от оккупации.

По информации Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана, житель Тертерского района Сархан Рустамзаде 2005 года рождения передвигался верхом на лошади по территории, не очищенной от мин.

Лошадь наступила на противопехотную мину, после чего произошел взрыв. В результате Сархан Рустамзаде получил легкие ранения.

Пострадавшего эвакуировали из опасной зоны сотрудники Агентства по разминированию. По факту происшествия прокуратура Тертерского района проводит расследование.

Поделиться:
758

Актуально

Спорт

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Xроника

Фарид Шафиев назначен главой правления Центра анализа международных отношений и ...

Политика

Представители дипломатического корпуса в Шуше — ФОТО

Экономика

Акционеры Bank Respublika и AccessBank утвердили важную сделку

Общество

Азербайджан представлен на сессии Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ

В Баку запускают новый экспресс-маршрут M9

В эти дни в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град

«Зачем ты учишься, выходи замуж»: в Милли Меджлисе раскритиковали влияние учителей

Выбор редактора

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Новости для вас

В Баку начали снос трех незаконных построек - ФОТО

Sabah Residence: квартиры за миллион, фасад не устоял перед ветром - ФОТО - ВИДЕО

Погода на вторник: В Баку ожидаются ливни, усилится ветер 

Руководство сети магазинов «Bantik» привлечено к ответственности - ЗАЯВЛЕНИЕ

Последние новости

Назначены 3 зампреда Центра анализа международных отношений и мультикультурализма

Сегодня, 18:30

Норвежская принцесса Астрид скончалась через два дня после похорон брата

Сегодня, 18:15

Азербайджан представлен на сессии Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ

Сегодня, 18:10

Утвержден Нацплан по развитию конкуренции и пресечению монополистской деятельности

Сегодня, 17:54

Представители дипкорпуса ознакомились со строительством Новой Шушинской мечети

Сегодня, 17:49

Фарид Шафиев назначен главой правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма

Сегодня, 17:45

В Баку запускают новый экспресс-маршрут M9

Сегодня, 17:31

Страны СНГ согласовали расходы на объединенную систему ПВО на 2027 год

Сегодня, 17:05

В эти дни в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град

Сегодня, 17:05

«Зачем ты учишься, выходи замуж»: в Милли Меджлисе раскритиковали влияние учителей

Сегодня, 17:03

Представители дипломатического корпуса в Шуше — ФОТО

Сегодня, 16:50

Азербайджан выразил соболезнования США - ФОТО

Сегодня, 16:40

Полицейские предотвратили распространение огня в загоревшемся автомобиле в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 16:35

После 11 сентября: путь Азербайджана от международной коалиции до Карабаха

Сегодня, 16:28

Как Шафига Мамедова вновь стала председателем Союза кинематографистов? - ФОТО

Сегодня, 16:23

Бюджетный пакет на 2027 год будет представлен Кабинету министров

Сегодня, 16:16

Представители дипломатического корпуса посетили швейную фабрику в Ханкенди - ФОТО

Сегодня, 16:14

Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии

Сегодня, 16:00

Помощник Президента: Азербайджан продолжит усилия для установления прочного мира в регионе

Сегодня, 15:47

Гражданин, подорвавшийся на мине в Агдере, выписан домой на амбулаторное лечение - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:45
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10