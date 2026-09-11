Гражданин, подорвавшийся на мине в Агдере, выписан домой на амбулаторное лечение - ОБНОВЛЕНО

Гражданин 2005 года рождения 10 сентября около 21:00 был госпитализирован в отделение скорой медицинской помощи Тертерской центральной районной больницы.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) относительно состояния подорвавшегося на мине человека в Агдере.

Было отмечено, что пациенту, у которого диагностированы ушиб левого коленного сустава и открытые раны левого бедра, были оказаны необходимые медицинские услуги. Гражданин, состояние которого было оценено как удовлетворительное, был выписан домой на амбулаторное лечение.

11:24

В Агдеринском районе Азербайджана произошел подрыв на противопехотной мине, в результате которого пострадал мужчина.

Как сообщает 1news.az, инцидент произошел 10 сентября на территории села Паправенд, освобожденного от оккупации.

По информации Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства по разминированию Азербайджана, житель Тертерского района Сархан Рустамзаде 2005 года рождения передвигался верхом на лошади по территории, не очищенной от мин.

Лошадь наступила на противопехотную мину, после чего произошел взрыв. В результате Сархан Рустамзаде получил легкие ранения.

Пострадавшего эвакуировали из опасной зоны сотрудники Агентства по разминированию. По факту происшествия прокуратура Тертерского района проводит расследование.