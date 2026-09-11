Автомобильная федерация Азербайджана предупреждает о мошеннических рассылках
Автомобильная федерация Азербайджана предупреждает о рассылке фальшивых электронных писем от имени организации.
В результате кибермошенничества с электронного почтового адреса Федерации [email protected] различным лицам были отправлены письма о якобы проводимом сборе пожертвований на благотворительные цели.
Автомобильная федерация Азербайджана заявляет, что письма такого содержания не связаны с федерацией, и призывает граждан проявлять осторожность в отношении таких случаев мошенничества.
310