Автомобильная федерация Азербайджана предупреждает о мошеннических рассылках

Автомобильная федерация Азербайджана предупреждает о рассылке фальшивых электронных писем от имени организации.

В результате кибермошенничества с электронного почтового адреса Федерации [email protected] различным лицам были отправлены письма о якобы проводимом сборе пожертвований на благотворительные цели.

Автомобильная федерация Азербайджана заявляет, что письма такого содержания не связаны с федерацией, и призывает граждан проявлять осторожность в отношении таких случаев мошенничества.