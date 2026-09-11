Пашинян: нам не нужны товары second hand

«Нам кажется, что диаспора является средством влияния Армении в этой стране, но верно и обратное, и мы недавно убедились, что диаспора иногда становится средством влияния в этой стране».

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на брифинге.

«Нам не нужны товары second hand, нужно закрыть эту страницу. Но это не значит, что мы не ценим то, что в те времена, когда нам были нужны second hand товары, включая одежду, диаспора их предоставляла», — заявил армянский премьер.

Источник: Инфотека24