В Азербайджане утверждены новые нормы проектирования общественных зданий – ПОДРОБНОСТИ

Документ, предусматривающий требования в области безопасности детей, инклюзивности, охраны здоровья и принципов «зеленого» строительства, призван вывести стандарты качества общественной инфраструктуры страны на новый уровень.

Утверждено решение Коллегии Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования», сообщает 1news.az со ссылкой на Госкомитет.

Новый нормативный документ, подписанный председателем Госкомитета Анаром Гулиевым, устанавливает требования к проектированию общественных зданий высотой до 55 метров.

Документ распространяется на новые, реконструируемые и капитально ремонтируемые объекты образования, здравоохранения, гостиничной сферы, торговли, административного, культурного и спортивного назначения, а также общественные зоны в жилых зданиях.

Новые нормы в основном охватывают четыре направления: безопасность детей, доступность для всех членов общества, охрана здоровья граждан, а также экологичное и устойчивое строительство.

Более безопасная среда для детей

В документе особое внимание уделено повышению физической безопасности детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. Нормами определены требования к размещению помещений, предназначенных для детей, с учетом их возрастных особенностей.

Согласно новым требованиям, группы для детей ясельного возраста должны размещаться на первом этаже зданий, каждая групповая секция должна быть обеспечена как минимум двумя эвакуационными выходами, а отопительные приборы - защитными экранами, предотвращающими прямой контакт детей с нагревательными элементами. Также установлено требование к высоте лестничных ограждений - она должна составлять не менее 1,5 метра.

В школах конкретизированы стандарты, касающиеся площади учебных помещений и качества образовательной среды. Высота классных комнат должна составлять не менее 3,6 метра, на каждого ученика должно приходиться не менее 2 кв. метров площади, а в компьютерных кабинетах - не менее 4,5 кв. метра на одно рабочее место.

В соответствии с требованиями к качеству воздуха каждому учащемуся должно обеспечиваться поступление не менее 20 кубометров свежего воздуха в час. Кроме того, не менее половины спортивных площадок и игровых зон детских садов должны получать прямой солнечный свет в течение как минимум трех часов в день.

Для учащихся младших классов предусматривается отдельное размещение учебных помещений, а актовые залы должны располагаться не выше второго этажа.

В целях повышения безопасности детей образовательные учреждения должны быть оборудованы медицинскими кабинетами, системами видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализацией, а также средствами, обеспечивающими передачу тревожного сигнала в соответствующие службы.

Инклюзивность, доступная инфраструктура и стандарты для медицинских учреждений

В новых нормах особое внимание уделяется обеспечению доступной среды для людей с инвалидностью и пожилых граждан. Установлены конкретные требования к оснащению зданий пандусами, соответствующим освещением и удобными маршрутами передвижения, а также лифтами и специальными подъемными устройствами.

В больницах, родильных домах, поликлиниках и учреждениях социального обслуживания лифты должны устанавливаться независимо от этажности здания. При этом размеры кабины как минимум одного лифта должны обеспечивать возможность транспортировки пациента на носилках.

Требования к медицинским учреждениям направлены на повышение санитарной безопасности и улучшение условий пребывания пациентов. В обычных больничных палатах должно быть не более четырех коек. Операционные, реанимационные залы, палаты интенсивной терапии и отделения для новорожденных должны быть оборудованы независимыми системами вентиляции и микроклимата. Эффективность обезвреживания микроорганизмов и вирусов в этих помещениях должна составлять не менее 95%.

Кроме того, для инфекционных и туберкулезных отделений предусмотрены отдельные вентиляционные каналы с антибактериальными фильтрами. Размещение рентгеновских и радиологических кабинетов рядом с палатами для беременных женщин и детей запрещается.

Пожарная безопасность и акустический комфорт

Документ устанавливает подробные нормы, касающиеся эвакуационных выходов, ширины лестниц и коридоров, вместимости помещений, противопожарных преград, а также систем дымоудаления.

Детские сады, школы и интернаты должны быть оборудованы автоматическими системами пожарной сигнализации, обеспечивающими непосредственную передачу сигнала в пожарную службу.

При размещении оборудования, создающего шум и вибрацию (вентиляционные камеры, насосные станции, лифты и т. д.), над, под или рядом с жилыми помещениями, учебными зонами, больничными палатами и помещениями, в которых находятся дети, должны соблюдаться соответствующие нормативные требования.

Устойчивое и энергоэффективное строительство

В целях повышения энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов документ рекомендует применение энергосберегающих систем фасадов и кровли, тепловых насосов, автоматизированного регулирования отопления, а также использование солнечной и ветровой энергии.

На этапе проектирования необходимо учитывать использование естественного освещения, меры по предотвращению перегрева помещений и эффективное управление водными ресурсами. Для помещений, принадлежащих разным собственникам или организациям, также требуется вести раздельный учет потребления коммунальных ресурсов.

В целом принятие новых норм объединяет в единой системе требования по безопасности детей, инклюзивности, охране здоровья населения и принципам «зеленого» строительства, способствуя формированию в Азербайджане современной и ориентированной на человека общественной инфраструктуры и городской среды.

С полным текстом документа можно ознакомиться, перейдя по ссылке