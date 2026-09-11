Пашинян: требования по Кярки могут спровоцировать войну

Те, кто заявляет о недопустимости передачи Кярки Азербайджану, провоцируют войну.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на брифинге.

«Второй вопрос — как будет решена эта проблема. Зафиксировать факты — это одно, а найти решения на местах — совсем другое. На данный момент соглашения нет и не было. Сейчас наша задача — устранить «нервный настрой», созданный вокруг этого вопроса, чтобы добиться нормальных решений.

Я вижу, что это вопрос, вокруг которого может сформироваться эскалация, но я говорю об этом заранее, чтобы этого не произошло», — заявил премьер.

В заключение Пашинян подчеркнул, что позиция правительства заключается в том, что населенный пункт Тигранашен (Кярки) в Араратской области был и будет существовать, однако вопрос о его границах и точном расположении остается отдельным.

Источник: Инфотека 24