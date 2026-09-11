В Грузии снизилась рождаемость среди азербайджанцев

В первом полугодии 2026 года в грузинском регионе Квемо Картли, где проживает значительная часть этнических азербайджанцев, зарегистрировали 1 982 рождения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, такие данные содержатся в отчете Национальной службы статистики Грузии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число рождений сократилось на 19, а относительно первых шести месяцев 2024 года показатель уменьшился на 192.

При этом естественный прирост населения в регионе за отчетный период составил 223 человека. Это на четыре человека, или на 1,83 процента, больше показателя за тот же период 2025 года.

Статистические данные последних лет свидетельствуют о снижении рождаемости в Квемо Картли. Несмотря на сохраняющийся положительный естественный прирост, число зарегистрированных рождений в регионе продолжает сокращаться.

За январь-июнь в Квемо Картли также зарегистрировали 1 302 брака и 674 развода.

В целом демографическая ситуация в Грузии в первой половине года характеризовалась отрицательным естественным приростом. Число умерших превысило число родившихся на 4 715 человек.

Положительный естественный прирост зафиксирован только в двух регионах страны - Тбилиси, где он составил 424 человека, и Аджарии - 330 человек.

За отчетный период по всей Грузии было зарегистрировано 10 006 браков и 6 095 разводов.