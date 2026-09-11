В Узбекистане хотят ввести услуги телохранителей для иностранных туристов

Правоохранители Узбекистана могут начать предоставлять услуги телохранителей туристам для обеспечения их безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

«Департамент охраны представил новые виды услуг. В частности, обсуждалось использование услуги телохранителей для обеспечения личной безопасности иностранных туристов, официальных делегаций, представителей бизнеса и других гостей страны», — говорится в заявлении.

Отмечается, что услуга позволит обеспечить безопасность иностранца во время поездки, заранее оценить все риски, организовать меры безопасности по маршруту и оперативно реагировать в случае чрезвычайной ситуации.

Такие меры были предложены во время встречи начальника департамента охраны Кобила Шодибекова и заместителя председателя Комитета по туризму Узбекистана Сухробжона Бобокалонова. Помимо телохранителей, стороны обсудили более широкое применение технических средств охраны, современных систем видеонаблюдения и групп быстрого реагирования в туристических местах. Кроме того, правоохранители намерены анализировать риски на популярных у туристов маршрутах и при необходимости усиливать охрану объектов и налаживать оперативную связь.

Участники встречи подчеркнули, что безопасность остается «одним из важных факторов, влияющих на международный имидж и туристическую привлекательность страны».