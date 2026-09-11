В Баку запускают новый экспресс-маршрут M9

С 13 сентября начнет работу экспресс-маршрут под номером M9, запущенный для удовлетворения растущего пассажиропотока от станций метро «Эльмляр Академиясы» и «Низами» в направлении станций «Гара Гараев», «Нефтчиляр», «Халглар Достлугу», «Ахмедли» и «Həzi Aslanov» (Ази Асланов).

Как передает 1news.az, об этом сообщило Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Остановка автобусов у станции метро «Эльмляр Академиясы» определена на проспекте Гусейна Джавида, а у станции метро «Ази Асланов» - на улице Мухаммеда Хади, перед самой станцией.

Движение автобусов будет организовано с 06:00 до 00:00 с учетом режима работы метрополитена.