Азербайджан представлен на сессии Межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ

На 37-й сессии Межгосударственного совета по гидрометеорологии государств-участников Содружества Независимых Государств, прошедшей в Кыргызской Республике Азербайджан представила делегация Национальной гидрометеорологической службы.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, на сессии была предоставлена информация о реформах, проводимых в гидрометеорологической сфере в нашей стране, модернизации наблюдательной сети, развитии системы раннего оповещения и работе, проделанной в области международного сотрудничества.

В мероприятии приняли участие руководители гидрометеорологических служб стран СНГ и Всемирной метеорологической организации (ВМО). В выступлениях в центре внимания находились вопросы унификации гидрометеорологических наблюдений, стандартизации обмена информацией, укрепления регионального сотрудничества и применения современных технологий.

Ожидается, что решения, которые будут приняты по итогам мероприятия, внесут вклад в укрепление гидрометеорологической безопасности в регионе СНГ и управление рисками, связанными с изменениями климата.