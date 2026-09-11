Норвежская принцесса Астрид скончалась через два дня после похорон брата

Принцесса Астрид, сестра умершего 28 августа короля Норвегии Харальда V, скончалась на 95-м году жизни.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте норвежского королевского дома. Отмечается, что принцесса Астрид скончалась в пятницу, 11 сентября.

«Его величество король (Хокон VIII) принял решение о том, что сегодня и в день похорон флаги на балконе дворца будут приспущены», — говорится в заявлении.

В среду, 9 сентября, сообщалось, что короля Норвегии Харальда V похоронили в Осло после национального траура.