Трамп: Иран, который терпит крах, очень хочет как можно скорее заключить соглашение

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Иран "очень хочет как можно скорее" заключить соглашение.

Об этом он написал в Truth Social.

Трамп заявил, что Иран, который, по его словам, "переживает крах", стремится как можно скорее заключить соглашение с Соединенными Штатами.

В то же время, по его словам, именно он решит, "стоит ли США вступать в переговоры".

"Иран, который терпит крах, очень хочет как можно скорее заключить соглашение. Я решу, стоит ли Соединенным Штатам Америки вступать в переговоры – мы открыты для такой возможности", – заявил Трамп.