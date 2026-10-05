На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия в открытии предприятия по производству лекарственных препаратов

На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в открытии предприятия по производству лекарственных препаратов в Пираллахинском промышленном парке.

В публикации говорится:

«Открытие предприятия по производству лекарственных препаратов в Пираллахинском промышленном парке».