На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия в открытии предприятия по производству лекарственных препаратов
На страницах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в открытии предприятия по производству лекарственных препаратов в Пираллахинском промышленном парке.
В публикации говорится:
«Открытие предприятия по производству лекарственных препаратов в Пираллахинском промышленном парке».
Pirallahı Sənaye Parkında dərman istehsalı müəssisəsinin açılışı https://t.co/2MztIV6EX9 — İlham Əliyev (@azpresident) October 5, 2026
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