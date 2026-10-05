 Носящее имя шехида судно подверглось атаке дронов: погибли граждане Азербайджана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Носящее имя шехида судно подверглось атаке дронов: погибли граждане Азербайджана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news22:01 - Сегодня
Носящее имя шехида судно подверглось атаке дронов: погибли граждане Азербайджана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Установлена личность еще одного гражданина Азербайджана, погибшего в результате атаки БПЛА на грузовое судно Royal Məmmədov, перевозившее зерно из Украины в Италию под турецким флагом.

Как сообщает Oxu.Az, речь идет о моряке по имени Мухаммед.

Представляем его фото:

21:30

Стали известны новые детали атаки БПЛА на грузовое судно Royal Məmmədov, перевозившее зерно из Украины в Италию под турецким флагом, на расстоянии примерно 20 миль от берегов Румынии.

Как передает BakuPost, экипаж судна в общей сложности состоял из 13 человек. Из них 11 - граждане Азербайджана, двое - граждане Индии.

Согласно информации, судно было атаковано двумя БПЛА. Один из дронов нанес удар по капитанскому мостику - пункту управления, а другой - по кухонному отсеку. В результате атаки погибли капитан и повар.

Отмечается, что капитана звали Рустам. Хотя его тело удалось эвакуировать, тело повара, являвшегося жителем Масаллинского района, осталось на затонувшем судне.

Сообщается, что восемь пострадавших во время происшествия членов экипажа в настоящее время проходят лечение в больнице. Остальные были выписаны после первичного медицинского осмотра.

17:24

Российские дроны атаковали гражданское турецкое судно в нейтральных водах, которое перевозило кукурузу.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ужасный удар двумя российскими дронами по гражданскому судну в нейтральных водах, которое перевозило кукурузу и принадлежало Турции. На борту находились граждане Азербайджана и Индии. На данный момент, к сожалению, известно, что погиб капитан судна. Судьба еще одного человека выясняется. Одиннадцать членов экипажа удалось спасти, один из них ранен", - отметил глава государства.

Он напомнил, что Украина уже неоднократно предлагала конкретные шаги для деэскалации и обеспечения безопасности в Черном море. По его словам, были также соответствующие предложения от третьих стран.
"Но Россия последовательно выбирает террор и затопление гражданских судов вместо нормального мореплавания. Необходимо оказать давление, чтобы восстановить глобальную продовольственную безопасность. И каждый, кто в этом действительно заинтересован, должен помогать", - заключает он.

17:15

В водах Чёрного моря недалеко от Румынии нападению подверглось грузовое судно Royad Mammadov, перевозившее зерно.

Корабль вышел из украинского порта Измаил и направлялся в Италию. По предварительным данным, судно было поражено беспилотником, после чего на борту вспыхнул пожар, приведший к затоплению судна.

В результате инцидента погибли два члена экипажа. Румынские поисково-спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия и смогли спасти 11 моряков, получивших различные травмы и ранения, включая капитана судна. В настоящее время спасательная операция и выяснение всех обстоятельств происшествия продолжаются.

Источники: ntv.tr, urkinform

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