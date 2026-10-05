Посол: Визит Ильхама Алиева в Берлин стал многообещающим началом нового этапа отношений

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Берлин в июле 2026 года является многообещающим началом нового этапа в отношениях между Азербайджаном и Германией.

Как сообщает Report, об этом посол Германии в Азербайджане Дирк Лёльке заявил на мероприятии по случаю Дня германского единства.

"В тот день в июле, когда мы с супругой прибыли в Баку, Его Превосходительство президент Ильхам Алиев отправился в Берлин, чтобы вместе с федеральным канцлером Германии подписать Совместную декларацию о стратегической повестке двустороннего партнерства, тем самым действительно выведя наши отношения на новый и беспрецедентный уровень.

Этот визит президента Ильхама Алиева и его делегации в Берлин является многообещающим началом, и я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с вами в рамках этой повестки дня в предстоящие годы", - сказал дипломат.

Посол также отметил, что Германия высоко оценивает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

"Установление мира потребует времени, однако устойчивый мир в регионе должен стать основой для экономического прогресса и международного сотрудничества", - добавил Лёльке.

По его словам, Германия намерена расширять академический обмен между университетами, а также контакты между обществами двух стран.

"Я с нетерпением жду возможности работать над развитием сотрудничества в области филологии, преподавания немецкого языка, а также всех других научных направлений", - сказал посол.