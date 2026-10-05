Омбудсмены Азербайджана и Украины обсудили сотрудничество в области защиты прав человека
Омбудсмены Азербайджана и Украины обсудили перспективы сотрудничества в области защиты прав человека.
Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана.
Отмечается, что омбудсмен Сабина Алиева встретилась с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом.
В ходе встречи обсуждались вопросы защиты прав и свобод человека, развития международного сотрудничества в этой сфере, а также перспективы взаимодействия институтов омбудсменов двух стран.
С.Алиева проинформировала о своей деятельности в области защиты прав и свобод человека и развития международного сотрудничества. Она выразила удовлетворение существующими эффективными связями между институтами омбудсменов двух стран и обсудила с Д.Лубинцом перспективы сотрудничества в сфере эффективной защиты и обеспечения прав человека в сложившейся ситуации.
Омбудсмен подчеркнула важность дальнейшего укрепления взаимодействия между институтами омбудсменов в этом направлении.
Д.Лубинец, в свою очередь, отметил важность обмена опытом между институтами омбудсменов в сфере защиты прав человека. Он поблагодарил за встречу и оказанное гостеприимство.
На встрече также обсуждался ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.