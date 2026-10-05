Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предлагает создать реестр без вести пропавших в ходе военных действий.

В обосновании соответствующего проекта отмечается, что сейчас нет единой базы данных о лицах, без вести пропавших в условиях и при обстоятельствах, возникших в результате военных действий. Нет также соответствующих механизмов обмена информацией о без вести пропавших между государственными органами и частными лицами.

Реестр будет вестись СНБ, которая несет ответственность за сбор, обработку, защиту, использование и распространение данных базы.

Источник: Sputnik Армения