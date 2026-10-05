Азербайджанские военные успешно приняли участие в учениях в Пакистане - ФОТО

Согласно «Протоколу 12-й встречи на уровне азербайджано-пакистанской рабочей группы», подписанному между Министерством обороны Азербайджана и штабом Сил обороны Пакистана, группа военнослужащих Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана приняла участие в «Совместных учениях сил специальных операций», проведенных в Пакистане.

Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе учений, состоявшихся в городе Карачи, военнослужащие сил специального назначения выполнили задачи по освобождению судна, захваченного террористическими группировками, спасению заложников, а также проведению водолазных работ.

Учения проводились в целях обмена опытом между военнослужащими Азербайджана и Пакистана в области проведения специальных операций, ознакомления с установленными правилами проведения операций, адаптации практических стрельб и морских операций к условиям реального боя, а также обеспечения слаженности в ходе проведения антитеррористических операций.

В соответствии с планом учений военнослужащие ВМС Азербайджана во взаимодействии с пакистанскими военнослужащими успешно и профессионально выполнили все поставленные задачи.

В заключение участникам были вручены сертификаты.