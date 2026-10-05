Ильхам Алиев наблюдал за церемонией открытия чемпионата мира по дзюдо - ОБНОВЛЕНО

5 октября в Баку, на Национальной гимнастической арене, состоялась церемония открытия чемпионата мира по дзюдо.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия.

Сначала глава государства встретился с азербайджанским спортсменом Ахмедом Юсифовым, завоевавшим золотую медаль на проходящем в Баку чемпионате мира по дзюдо.

Поздравив спортсмена с большой победой, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Ты обрадовал весь наш народ. К тому же борьба шла очень напряженно. И все соперники очень сильные. Одержать чистую победу в финальной схватке – это, конечно, большое достижение. От всей души поздравляю тебя. Стать чемпионом мира - мечта каждого спортсмена. Уверен, что и ты жил этой мечтой и достиг этой вершины, причем на Родине. Поэтому от души поздравляю тебя, желаю новых успехов.

Ты еще молод. Впереди будет много соревнований. Уверен, что ты всегда будешь высоко нести спортивную честь нашей Родины.

Ахмед Юсифов: Большое спасибо. Благодарю.

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Церемония открытия чемпионата мира по дзюдо началась с демонстрации видеоролика, посвященного развитию спорта в Азербайджане.

Президент Федерации дзюдо Азербайджана, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев отметил, что для него большая честь в очередной раз приветствовать мировую семью дзюдо в Баку. Он рассказал об уделяемом в нашей республике внимании к спорту, в том числе к развитию дзюдо, и подчеркнул постоянную поддержку, оказываемую этой сфере Президентом Азербайджана и президентом Национального олимпийского комитета Ильхамом Алиевым.

«Приветствую спортсменов в Азербайджане – крае инициатив, энергии, новых технологий и устойчивого развития, а также спорта, культуры и традиций», – сказал президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер. Он выразил признательность правительству Азербайджана за постоянную поддержку всех видов спорта и мероприятий, в том числе этого чемпионата мира. Мариус Визер поздравил Федерацию дзюдо Азербайджана с большими достижениями последних лет и победителей.

Мероприятие продолжилось художественной частью.

Затем прозвучали государственный гимн Азербайджана и гимн Международной федерации дзюдо.

Церемония открытия завершилась концертом известного итальянского певца Аль Бано.

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо, стартовавший 4 октября, завершится 11 октября. В самом престижном соревновании международного календаря дзюдо ведут борьбу 622 дзюдоиста из 93 стран – 335 мужчин и 287 женщин.

16:45

В Баку, на Национальной гимнастической арене, проходит церемония открытия чемпионата мира по дзюдо.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев наблюдает за церемонией.