Быку подожгли рога и выпустили на арену с людьми во время праздника в Колумбии — ВИДЕО
В городе Сабаналарга на севере Колумбии во время традиционных корралехас на арену выпустили быка с горящими рогами.
На распространившихся в Сети кадрах видно, как животное с огнём на рогах бегает по арене, а находящиеся там люди преследуют его.
По данным Noticias RCN, инцидент произошёл 2 октября.
Случившееся вызвало возмущение зоозащитников. Платформа ALTO обнародовала видео и заявила о жестоком обращении с животным.
Губернатор департамента Атлантико Эдуардо Верано осудил произошедшее и поручил выяснить обстоятельства инцидента и установить ответственных.
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