Быку подожгли рога и выпустили на арену с людьми во время праздника в Колумбии — ВИДЕО

В городе Сабаналарга на севере Колумбии во время традиционных корралехас на арену выпустили быка с горящими рогами.

На распространившихся в Сети кадрах видно, как животное с огнём на рогах бегает по арене, а находящиеся там люди преследуют его.

По данным Noticias RCN, инцидент произошёл 2 октября.

Случившееся вызвало возмущение зоозащитников. Платформа ALTO обнародовала видео и заявила о жестоком обращении с животным.

Губернатор департамента Атлантико Эдуардо Верано осудил произошедшее и поручил выяснить обстоятельства инцидента и установить ответственных.