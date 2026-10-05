Джейхун Байрамов встретился с генсеком Организации цифрового сотрудничества

5 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с генеральным секретарём Организации цифрового сотрудничества (DCO) Димой Аль-Яхьей.

Как сообщили МИД, стороны обсудили перспективы сотрудничества после вступления Азербайджана в DCO в этом году, а также расширение взаимодействия в области цифровой трансформации, инноваций, искусственного интеллекта, цифровой экономики и развития стартапов.

Байрамов отметил, что цифровое развитие, инновации и внедрение новых технологий являются одними из приоритетных направлений экономического развития Азербайджана и международного сотрудничества. В ходе встречи он рассказал о реализуемых в стране проектах по развитию цифровой экономики и инфраструктуры, внедрению инновационных решений и технологий искусственного интеллекта.

Отдельно стороны обсудили вопросы энергетической безопасности, развитие транспортной инфраструктуры и использование надёжных и диверсифицированных маршрутов для перевозки энергоресурсов. Было отмечено, что Азербайджан активно участвует в региональном и международном энергетическом сотрудничестве, а цифровые технологии способствуют повышению эффективности соответствующей инфраструктуры.

Также состоялся обмен мнениями по развитию транспортно-коммуникационных связей, международных транспортных коридоров и транзитных возможностей региона. В этом контексте была подчеркнута роль цифровизации и оптимизации логистических процессов.

Дима Аль-Яхья представила информацию о деятельности DCO, отметила достижения Азербайджана в сфере цифрового развития и выразила заинтересованность организации в дальнейшем расширении сотрудничества с Баку.

В завершение стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, включая актуальные темы международной и региональной повестки.