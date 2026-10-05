Рубио допустил закрытие посольства США в Киеве

Госсекретарь США Марко Рубио не исключил приостановку работы американского посольства в Украине.

«У нас имеется присутствие посольства там. И мы решим, безопасно или нет там им находиться», — заявил он журналистам, комментируя предупреждения России в адрес иностранных дипломатов об опасности дальнейшей работы в украинской столице.

«Они говорят это в течение месяцев, месяцами предупреждают дипломатов о том, чтобы они выехали. Не думаю, что для кого-то удивительно, что Киев подвергается ударам. Думаю, все это хорошо понимают», — отметил Рубио.

«Мы на каждодневной основе анализируем, насколько обеспечена безопасность каждой дипломатической миссии США в мире. И если возникает угроза, на которую, по нашему мнению, необходимо отвечать изменением статуса той или иной дипмиссии, то мы это сделаем. Пока мы этого там не делали», — добавил глава американского внешнеполитического ведомства.