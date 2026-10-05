В Баку состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по дзюдо - ФОТО

В Баку состоялась торжественная церемония открытия чемпионата мира по дзюдо.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, организованном на Национальной гимнастической арене, сначала был продемонстрирован видеоролик, повествующий о пути развития дзюдо и достигнутых успехах.

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев отметил, что сегодня для него большая честь в очередной раз приветствовать мировую семью дзюдо в Баку. По его словам, дзюдо - это не только борьба на татами, но и философия самодисциплины, мужества и дружбы. Глава федерации рассказал, что много лет назад наша страна встала на большой путь с мечтой обогатить образ жизни с помощью дзюдо, воспитать среди молодежи физически и духовно здоровое и сильное поколение: «Сегодня безмерная гордость видеть, как эти мечты превращаются в реальность, а внимание и забота, проявляемые в нашей стране к спорту и особенно к развитию дзюдо, лежащего в основе всех этих достижений, находятся на самом высоком уровне. Благодаря постоянной поддержке спорта Президентом Азербайджана и Президентом Национального олимпийского комитета Ильхамом Алиевым наша страна сегодня превратилась в прекрасный спортивный центр, принимающий крупные мировые соревнования и известный своей гостеприимностью и организаторским опытом. Важной частью этой истории успеха является и международное сотрудничество. Выражаем глубокую благодарность Международной федерации дзюдо и лично господину Мариусу Визеру за оказанное Баку доверие в очередной раз принять чемпионат мира. Наше тесное партнерство, взаимное доверие и совместные проекты, сформировавшиеся за годы, внесли неоценимый вклад в развитие дзюдо не просто как вида спорта, а как жизненной философии, принимаемой обществом».

По словам Р. Набиева, главная цель заключается в том, чтобы каждый ребенок, переступающий порог зала дзюдо, становился не просто чемпионом будущего, а в первую очередь достойным гражданином нашего общества: «Эта философия лежит в основе молодежной и спортивной политики нашего государства. Уважаемые спортсмены и тренеры, в предстоящие дни вы будете бороться не только за титул чемпиона, но и для того, чтобы продемонстрировать верховенство и благородство дзюдо. Каждому из вас желаю справедливой борьбы, высокого спортивного духа и незабываемых мгновений в Баку».

Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер выразил глубокую благодарность правительству Азербайджана за постоянную и ценную поддержку всех видов спорта и мероприятий, особенно этого чемпионата мира. Он поздравил Федерацию дзюдо Азербайджана и победителей с большими достижениями последних лет: «Поздравляю всю олимпийскую семью с достигнутыми большими успехами и организацией мероприятий на высшем уровне. Пусть дзюдо сегодня станет источником вдохновения для единства, дружбы и мира в противоречивом мире. Благодарю всех наших гостей, болельщиков, семью дзюдо и спортивную семью».

Затем М. Визер объявил чемпионат мира открытым. После официальной части церемонии мероприятие продолжилось художественной программой. Были продемонстрированы художественные композиции, воспевающие богатое культурное наследие и древние традиции Азербайджана.

Затем прозвучали государственный гимн Азербайджана и гимн Международной федерации дзюдо.

Отметим, что чемпионат мира, проходящий на Национальной гимнастической арене, завершится 11 октября. В самом авторитетном соревновании международного календаря дзюдо ведут борьбу 622 дзюдоиста - 335 мужчин и 287 женщин из 93 стран.

Азербайджан в индивидуальных соревнованиях представляют 24 дзюдоиста в 13 весовых категориях - 17 мужчин и 7 женщин.

В первый день соревнований азербайджанский дзюдоист Ахмед Юсифов (60 кг) стал чемпионом мира.