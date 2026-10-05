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Байрамов и Рубио обсудили процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией

Редакция 1news21:02 - Сегодня
Байрамов и Рубио обсудили процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией

Джейхун Байрамов и Марко Рубио обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Было отмечено, что 5 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио.

В ходе телефонного разговора были обсуждены текущее состояние и перспективы развития азербайджано-американских отношений стратегического партнерства, а также вопросы, связанные с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Были отмечены важные подвижки в направлении развития стратегического партнерства в двусторонних отношениях после исторического саммита, состоявшегося в Вашингтоне 8 августа 2025 года. В этом контексте была подчеркнута важность деятельности рабочих групп по приоритетным направлениям, определенным в Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и США, с точки зрения дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.

В ходе телефонного разговора было акцентировано внимание на существенных результатах, достигнутых в рамках азербайджано-американского стратегического партнерства. В частности, было подчеркнуто, что документы, подписанные в рамках Бакинской энергетической недели и II Азербайджанского международного инвестиционного форума в сферах энергетики, а также разведки, разработки и добычи углеводородных ресурсов, сферах инвестиций, цифровых технологий, торговли и других областях, значительно расширили практическое содержание двустороннего взаимодействия.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о последовательных шагах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении продвижения мирной повестки, укрепления доверия и обеспечения региональной стабильности.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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