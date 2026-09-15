В Баку продолжает работу международная научно-практическая конференция, посвященная Шейху Сейиду Яхье Бакуви

Проводимая в рамках 7-й встречи Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств (ОТГ) Первая Международная научно-практическая конференция, посвященная авторитетному мыслителю исламского мира, выдающемуся азербайджанскому ученому, богослову-философу Шейху Сейиду Яхье Бакуви Ширвани, продолжает работу в секционных заседаниях.

Соорганизаторами международной конференции на тему «Вершина Сейида Яхьи Бакуви в культурном наследии исламского мира: Умеренные ценности и современные вызовы», совместно с Управлением мусульман Кавказа и ОТГ являются Национальная Академия наук Азербайджана, ИСЕСКО, IRCICA, Мусульманский совет старейшин.

На конференции заслушиваются выступления и проводятся обсуждения по темам: теория умеренного Ислама в философском наследии Сейида Яхьи Бакуви и его место в духовной интеграции тюркского мира, роль суфийской школы Бакуви в духовном развитии народов Евразии и Кавказа, теория Бакуви в сфере прав женщин и духовного просвещения молодежи на фоне глобальных воздействий, традиционные школы, современные и инновационные методы, вклад наследия Бакуви в распространение идей человеческого братства и мультикультурализма, умеренное исламское мышление Бакуви против идей экстремизма, ксенофобии и сепаратизма.