 Семейная трагедия в Зардабе: скончалась еще одна пострадавшая в ДТП | 1news.az | Новости
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Семейная трагедия в Зардабе: скончалась еще одна пострадавшая в ДТП

Джамиля Суджадинова10:24 - Сегодня
Семейная трагедия в Зардабе: скончалась еще одна пострадавшая в ДТП

В больнице скончалась еще одна пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем неделю назад на территории Зардабского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, Рейхан Мамедова, получившая тяжелые травмы в результате аварии, скончалась в медицинском учреждении, где проходила лечение.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Зардаб–Агджабеди. Автомобиль KIA столкнулся с трактором, после чего легковая машина загорелась.

В результате аварии погибли и получили травмы несколько членов одной семьи. По имеющейся информации, родственники направлялись на мероприятие, организованное по случаю дня рождения и начала первого учебного года их внука.

За рулем автомобиля находился Эляр Мамедов - сын погибшего в результате аварии Галыба Мамедова.

Его супруга Рейхан Мамедова также находилась в автомобиле и получила тяжелые травмы. Среди других пострадавших были Сакина Мамедова, супруга брата Галыба Мамедова, ее невестка Сусанна Мамедова и дочь Мехрибан Керимова.

Эляр Мамедов работал учителем математики в полной средней школе села Мамедгасымлы и принимал участие в Отечественной войне. Его отец Галыб Мамедов на протяжении многих лет преподавал азербайджанский язык и литературу в той же школе.

Рейхан Мамедова также работала учительницей.

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