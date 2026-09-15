Итальянские истребители сбили дрон над Литвой

Дрон над Литвой сбили итальянские истребители.

Об этом сообщает ASTRA.

Тем временем обломки беспилотника уже обнаружены. На месте работают военные и сотрудники литовской полиции.

«Кратко о событиях этой ночи: приблизительно в полночь в воздушном пространстве был замечен объект, летевший в направлении Литвы. Примерно в 0:20 идентифицированный беспилотник был сбит истребителями союзников из Италии, которые взлетели с авиабазы Шяуляй», — сообщили Вооруженные силы Литвы.

Пока неизвестно, какой именно дрон был сбит и находилась ли на нем взрывчатка.

«Полиция и военная полиция работают в усиленном режиме. Нам необходимо оценить ситуацию, собрать обломки, определить, что это был за объект и каково было его назначение… Обломки пока не позволяют нам определить, был ли это боевой беспилотник», — заявил глава Национального центра по управлению кризисами Вильмантас Виткаускас.