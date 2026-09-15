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СМИ: США отказали Саудовской Аравии в помощи в сдерживании хуситов

First News Media10:55 - Сегодня
СМИ: США отказали Саудовской Аравии в помощи в сдерживании хуситов

США отказались предоставить Саудовской Аравии воздушное прикрытие для сдерживания йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), сославшись на сосредоточенность на Иране.

Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на дипломата.

По данным издания, на прошлой неделе, когда хуситы продвигались вдоль побережья Красного моря в Йемене, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд позвонил президенту США Дональду Трампу с просьбой о поддержке. Однако, по словам дипломата, Эр-Рияд получил отказ. Вашингтон заявил, что не готов вмешиваться в данный момент, поскольку сосредоточен на конфликте с Ираном.

Как пишет газета, Саудовская Аравия оказалась в ситуации, когда на юге проходит наступление хуситов, а на севере существует угроза атак со стороны шиитских ополченцев в Ираке. Эр-Рияд ранее объявил о закрытии нефтепровода «Восток — Запад», который использовался для обхода Ормузского пролива, после серии атак беспилотников. На этом фоне добыча нефти в Саудовской Аравии в августе упала до 6,2 млн баррелей в сутки, что стало минимальным уровнем за 36 лет. Аналитики ожидают сокращения в скором времени производства на НПЗ.

Как отмечает издание, нынешняя ситуация стала крупнейшим испытанием для наследного принца с 2018 года. Ранее он пытался вывести королевство из конфликта в Йемене, однако в июле хуситы объявили блокаду саудовских портов. Эр-Рияд рассматривает их требования как вымогательство и колеблется между эскалацией и новым перемирием.

Ситуация в Йемене резко обострилась в начале сентября, когда мятежное движение перешло в наступление на юго-западе страны. Одновременно с наземным продвижением хуситы начали наносить удары с помощью ракет и беспилотников по прибрежным районам Красного моря и окрестностям города Таиз, стремясь перерезать пути к Мохе и продвинуться к районам, расположенным вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, имеющего стратегическое значение.

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