Больше не секретно: Персоналу Пентагона разрешили рассказывать об НЛО

Пентагон разрешил действующим и бывшим сотрудникам передавать уполномоченным чиновникам секретные сведения об НЛО, полученные ими во время работы.

Об этом сообщило военное ведомство США.

Новое правило распространяется на военнослужащих, сотрудников и подрядчиков Пентагона, которые имели доступ к закрытой информации об неопознанных аномальных явлениях. Они смогут передавать такие сведения представителям президентской рабочей группы по аномальным явлениям PURSUE.

В ведомстве пояснили, что сотрудники смогут предоставлять информацию без риска гражданских или административных санкций. Новое исключение также снимает ограничения, установленные соглашениями о неразглашении и документами о допуске к особо секретным программам.