 Хикмет Гаджиев: Азербайджан — надежный партнер США на Южном Кавказе | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан — надежный партнер США на Южном Кавказе

First News Media10:53 - Сегодня
Хикмет Гаджиев: Азербайджан — надежный партнер США на Южном Кавказе

Азербайджан является надежным и заслуживающим доверия партнером США в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана — заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью NewsMax.

По его словам, усилия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по достижению мира между Баку и Ереваном изменили стратегический ландшафт Южного Кавказа и открыли новую эру в отношениях между Азербайджаном и США.

"Президент Трамп и его приход к власти полностью изменили сотрудничество и партнерство между Соединенными Штатами и Азербайджаном. И самое главное — мир. Он принес мир в регион Южного Кавказа. Лидерство президента Трампа позволило ему использовать свой политический вес в этом процессе и привести Армению и Азербайджан к окончательному миру", — сказал он.

При этом Гаджиев напомнил о важной для Южного Кавказа дате — 8 августа 2025 года, — когда при участии президента Дональда Трампа в Белом доме президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали историческую совместную декларацию, направленную на прекращение более чем тридцатилетнего конфликта.

Он подчеркнул, что личное участие Дональда Трампа позволило достичь результата, которого десятилетиями не удавалось добиться международной дипломатии.

Говоря об азербайджано-американских отношениях, помощник президента указал на то, что нынешняя администрация США положила начало "новой эре" стратегического партнерства с Азербайджаном.

"Президент Трамп и президент Ильхам Алиев предложили новую эру в стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами и Азербайджаном и договорились о разработке нового меморандума о стратегическом партнерстве между странами", — сказал Гаджиев.

Он добавил, что США "сдержали обещание", когда вице-президент Джей Ди Вэнс посетил Азербайджан и подписал документ о стратегическом партнерстве.

"Стратегические дружба, сотрудничество и партнерство между США и Азербайджаном имеют прочную основу и продолжат развиваться в этом геополитически важном регионе. Азербайджан остается надежным и заслуживающим доверия партнером Соединенных Штатов", — добавил он.

Поделиться:
322

Актуально

Политика

МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за ...

Политика

Турция почтила память героев освобождения Баку - ФОТО

Политика

Хикмет Гаджиев: Азербайджан — надежный партнер США на Южном Кавказе

Политика

Община Западного Азербайджана призвала Армению воздержаться от нанесения ущерба ...

Политика

Турция почтила память героев освобождения Баку - ФОТО

Хикмет Гаджиев: Азербайджан — надежный партнер США на Южном Кавказе

Община Западного Азербайджана призвала Армению воздержаться от нанесения ущерба мирному процессу

МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность - ФОТО

Выбор редактора

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Без прежних берегов. Каспий меняется, можно ли это остановить? - ИНТЕРВЬЮ

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Новости для вас

Бахрейн отказался участвовать во встречах с Ираном до восстановления отношений

Хикмет Гаджиев и посол Ирана продолжили в Кяльбаджаре традицию пить "Истису" - ВИДЕО

Завершился первый день поездки дипкорпуса в Карабах и Восточный Зангезур - ФОТО - ВИДЕО

СМИ: Иран передал США семь условий для открытия Ормуза

Последние новости

В Ярдымлы задержан мужчина с более чем 8 кг наркотиков

Сегодня, 12:13

27-летняя финская звезда соцсетей Оливия Орас умерла после липосакции - ФОТО

Сегодня, 12:07

Италия может вернуть российский газ

Сегодня, 11:52

В Пакистане ликвидировали девять боевиков

Сегодня, 11:42

Турция почтила память героев освобождения Баку - ФОТО

Сегодня, 11:40

Иран ответил Трампу: «Никаких переговоров»

Сегодня, 11:25

Утечка хладагента на судне в Пусане: пострадали россияне

Сегодня, 11:20

Стали известны обвинения, предъявленные Камрану Билалову

Сегодня, 11:03

Раскрыта причина смерти актрисы Хайден Панеттьери - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

СМИ: США отказали Саудовской Аравии в помощи в сдерживании хуситов

Сегодня, 10:55

Хикмет Гаджиев: Азербайджан — надежный партнер США на Южном Кавказе

Сегодня, 10:53

В Баку продолжает работу международная научно-практическая конференция, посвященная Шейху Сейиду Яхье Бакуви

Сегодня, 10:50

Купите Wi-Fi-модем от Bakcell и получите первую абонентскую плату в подарок

Сегодня, 10:42

Военная прокуратура АР: В отношении уклоняющихся от призыва лиц возбуждены уголовные дела

Сегодня, 10:30

Семейная трагедия в Зардабе: скончалась еще одна пострадавшая в ДТП

Сегодня, 10:24

Община Западного Азербайджана призвала Армению воздержаться от нанесения ущерба мирному процессу

Сегодня, 10:03

МИД: Освобождение Баку стало поворотным моментом в борьбе Азербайджана за государственность - ФОТО

Сегодня, 10:00

В Индонезии нашли обломки пропавшего в шторм парома, поиски пассажиров продолжаются

Сегодня, 09:57

Стоимость азербайджанской нефти выросла более чем на 6%

Сегодня, 09:47

НАТО впервые сбило российский дрон над Литвой

Сегодня, 09:37
Все новости
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21». Efendi (Самира Эфенди) - одна31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10