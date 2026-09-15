Хикмет Гаджиев: Азербайджан — надежный партнер США на Южном Кавказе

Азербайджан является надежным и заслуживающим доверия партнером США в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана — заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил в интервью NewsMax.

По его словам, усилия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по достижению мира между Баку и Ереваном изменили стратегический ландшафт Южного Кавказа и открыли новую эру в отношениях между Азербайджаном и США.

"Президент Трамп и его приход к власти полностью изменили сотрудничество и партнерство между Соединенными Штатами и Азербайджаном. И самое главное — мир. Он принес мир в регион Южного Кавказа. Лидерство президента Трампа позволило ему использовать свой политический вес в этом процессе и привести Армению и Азербайджан к окончательному миру", — сказал он.

При этом Гаджиев напомнил о важной для Южного Кавказа дате — 8 августа 2025 года, — когда при участии президента Дональда Трампа в Белом доме президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали историческую совместную декларацию, направленную на прекращение более чем тридцатилетнего конфликта.

Он подчеркнул, что личное участие Дональда Трампа позволило достичь результата, которого десятилетиями не удавалось добиться международной дипломатии.

Говоря об азербайджано-американских отношениях, помощник президента указал на то, что нынешняя администрация США положила начало "новой эре" стратегического партнерства с Азербайджаном.

"Президент Трамп и президент Ильхам Алиев предложили новую эру в стратегическом партнерстве между Соединенными Штатами и Азербайджаном и договорились о разработке нового меморандума о стратегическом партнерстве между странами", — сказал Гаджиев.

Он добавил, что США "сдержали обещание", когда вице-президент Джей Ди Вэнс посетил Азербайджан и подписал документ о стратегическом партнерстве.

"Стратегические дружба, сотрудничество и партнерство между США и Азербайджаном имеют прочную основу и продолжат развиваться в этом геополитически важном регионе. Азербайджан остается надежным и заслуживающим доверия партнером Соединенных Штатов", — добавил он.