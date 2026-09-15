Военная прокуратура АР: В отношении уклоняющихся от призыва лиц возбуждены уголовные дела

В отношении лиц, уклоняющихся от воинского призыва, возбуждены уголовные дела.

Об этом АПА сообщили в Военной прокуратуре.

Отмечается, что по результатам расследования материалов, поступивших в Военную прокуратуру из Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики в отношении двух призывников, которые по результатам медицинского освидетельствования были признаны годными к военной службе, однако без законных оснований уклонились от очередного призыва на военную службу.

«В отношении лиц, уклоняющихся от воинского призыва без законных оснований, будут приниматься строгие меры», — говорится в сообщении.