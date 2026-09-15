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В Индонезии нашли обломки пропавшего в шторм парома, поиски пассажиров продолжаются

First News Media09:57 - Сегодня
В Индонезии нашли обломки пропавшего в шторм парома, поиски пассажиров продолжаются

Обломки парома Virgo Transport 8, 129 пассажиров которого третьи сутки числятся пропавшими без вести, обнаружили на глубине 30 м.

Об этом сообщил глава местной спасательной службы Мохаммад Сяфии.

По его словам, в сотрудничестве с ВМС Индонезии определяется, стоит ли передвигать обломки судна на мелководье.

Вместе с тем, по словам главы спасательной службы, поиски пропавших продолжатся и на поверхности воды. "Мы по-прежнему надеемся, что они будут найдены в целости в ближайшее время", - привело его слова агентство Antara.

По последним данным, в результате крушения погибли 6 человек, еще 108 пассажиров и членов экипажа были спасены. Пропавшими без вести числятся 129 человек.

Судно Virgo Transport 8, на борту которого находились 243 человека, пропало во время сильного шторма в минувшие выходные. Ведется расследование причин происшествия.

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