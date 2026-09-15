Утечка хладагента на судне в Пусане: пострадали россияне

На российском рыболовном судне «Калтан» в порту Камчхон южнокорейского Пусана произошла утечка хладагента, в результате которой пострадали как минимум четыре гражданина России.

Об этом сообщило генеральное консульство России в Пусане.

«Пострадали 4 человека, один из них находится в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении дипломатического представительства. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

По данным генконсульства, утечка была зафиксирована 15 сентября около 8:37 по местному времени. Судно находилось в порту Камчхон, расположенном в Пусане — втором по численности населения городе Республики Корея.

Российские дипломаты поддерживают постоянную связь с капитаном «Калтана» и представителями местных властей. Причины аварии, а также состояние других членов экипажа уточняются.