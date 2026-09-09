Пять членов одной семьи погибли в ДТП, возвращаясь с дня рождения

Стали известны новые подробности смертельного ДТП в Зардабе, в котором погибли пять человек.

Как сообщает Modern.az, все находившиеся в автомобиле были жителями села Мамедгасымлы.

По данным издания, члены семьи направлялись на мероприятие, организованное по случаю первого учебного года и дня рождения внука погибшего в аварии Галиба Мамедова.

За рулём автомобиля в момент ДТП находился Эльяр Мамедов — сын Галиба Мамедова. Пострадавшая в аварии Рейхан Мамедова является супругой Эльяра. Секина Мамедова — супруга брата Галиба Мамедова. Сусанна Мамедова — невестка Секины, а Мехрибан Керимова — её дочь.

Эльяр Мамедов работал учителем математики в полной средней школе села Мамедгасымлы. Он также участвовал в Отечественной войне. Галиб Мамедов долгое время преподавал в этой же школе азербайджанский язык и литературу.

Как сообщалось ранее, легковой автомобиль марки KIA столкнулся с трактором, после чего вспыхнул пожар.

Находившиеся в салоне люди не смогли выбраться и сгорели заживо.