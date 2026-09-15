Община Западного Азербайджана призвала Армению воздержаться от нанесения ущерба мирному процессу

Община Западного Азербайджана (ОЗА) выступила с решительным осуждением резкой реакции Армении на недавний визит аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Карабах и Восточный Зангезур.

«Расцениваем это как открытое неуважение к суверенитету и территориальной целостности нашей страны», - говорится в заявлении ОЗА.

«В то время как Азербайджан и Армения приближаются к миру, подобные деструктивные шаги наносят удар по мирному процессу, подрывают взаимное доверие и льют воду на мельницу реваншистских сил. Община Западного Азербайджана считает этот подход Армении попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана и шагом, направленным на повторное разжигание ирредентизма. Это в то же время свидетельствует о неискренности Армении в процессе построения мира и нормализации», - подчеркивается в заявлении.

ОЗА считает, что армянское общество вместо того, чтобы выдвигать необоснованные претензии в отношении суверенных территорий и по вопросам истории Азербайджана, в первую очередь должно сосредоточиться на прекращении отрицания, искажения, а также разрушении богатого культурно-исторического наследия, созданного азербайджанским народом на территории Армении. Это стало бы практическим шагом, служащим установлению прочного мира между двумя странами и обществами.